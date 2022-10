Xi Jingping fastholder hård kurs over for corona - har ført til flere lockdowns i Kina

Kinas præsident, Xi Jinping, signalerede ingen ændringer i landets to økonomiske hovedrisikofaktorer - de strenge covid-regler og boligmarkedspolitikken i sin tale på den 20. partikongres i Beijing søndag.

Dermed er der ingen umiddelbar lettelse af spore i de til stadighed forværrede vækstudsigter for verdens andenstørste økonomi.

Nyt var der heller ikke i forhold til Kinas nultolerance over for corona-pandemien, som har ført til periodiske nedlukninger af millionbyer som Shanghai og store havne og dermed forvoldt forsyningskæderne og shipping store problemer.

”Der var ingen nye signaler om covid-politikken (...), og det havde de statslige medier allerede antydet op til Kongressen,” skriver Allan von Mehren, chefanalytiker i Danske Bank i et notat om Xi Jinpings tale søndag om arbejdsprogrammet for Kina i de kommende år.

”Kongressen fokuserede mere på den langsigtede vej for politikken og de mål, som Kina forfølger i de kommende årtier.”

Xi roste nultolerancen i covid-politikken

Xi roste nultolerance covid-politikken i åbningstalen, selv om han ikke refererede direkte til virussen i planerne for fremtiden. Hans slogans om Kinas ejendomsmarked blev til gengæld gentaget som et ekko af den hidtidige retorik trods sektorens største krise nogensinde på grund af Beijings politik om begrænsning af gæld og finansielle risici.

De to faktorer har sammen svækket den kinesiske økonomi fra den tidligere højvækst til nu at forudse at vokse med blot 3,3 pct. i år, hvilket er det næstsvageste tempo i mere end fire årtier.

”Partikongressen handler om langsigtede mål og strategi, ikke om kortsigtet politisk tilpasning”, påpeger cheføkonom Larry Hu fra australske Macquarie Group i et notat søndag ifølge Reuters.

Kina skulle have i morgen tirsdag have offentliggjort BNP-tal for tredje kvartal, men offentliggørelsen er nu blevet udskudt.

Hverken årsag eller nyt tidspunkt for offentliggørelsen fremgår, oplyser de kinesiske statistikmyndigheder ifølge Bloomberg News.

Økonomer har adspurgt af Bloomberg News ventet en vækst på 2,8 pct. på kvartalsbasis og 3,3 pct. sammenlignet med tredje kvartal af 2021.

