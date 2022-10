DFDS bekræfter forhandlinger om opkøb af tyrkisk logistikselskab

DFDS forhandler om endnu et opkøb i Tyrkiet, hvor det danske rederi overtog et tyrkisk færgerederi tilbage i 2018. Denne gang er der tale om logistikvirksomheden Ekol Logistics, som DFDS ifølge en meddelelse har indledt en ”strategisk dialog” om at overtage.

DFDS-ledelsen begrunder sin interesse for det tyrkiske logistikselskab med udviklingen i Tyrkiet, der som omtalt i ShippingWatch, i stor grad er blevet produktionsland for virksomheder, der før producerede i Asien.