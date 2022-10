Søfartsstyrelsen tager afgørelse i Norden-sag om falske logbøger "til efterretning"

Søfartsstyrelsen accepterer anklagemyndighedens afgørelse i sag mod Norden. Styrelsen politianmeldte sidste år rederiet for i årevis at have fabrikeret falske logbøger, der skulle skjule transporter til Israel. Styrelsen kender ikke til lignende sager.