Ugens bedste historier på ShippingWatch

Nye regler for skibes CO2-udledninger deler vandene

CII, den nye IMO-forordning for skibes CO2-udledninger, træder i kraft til nytår. Men de nye regler deler vandene. Nogle rederier siger, at de har styr på deres skibes udledninger, mens andre finder forordningen kompliceret. ShippingWatch indleder en artikelserie om emnet.

DB Schenker: Nye IMO-regler vil påvirke rederiernes kapacitet ”markant” i 2023

Pureteq tror på comeback for scrubbere - de nye IMO-krav vil rykke markedet

Skyhøje gaspriser lægger økonomisk pres på rederier med LNG-drevne skibe

Foto: PR/CMA CGM

Prisforskellen på LNG og heavy fuel ligger historisk højt, og det lægger pres på de rederier, der har valgt at satse på LNG som skibsbrændstof, vurderer analytiker. CMA CGM og Hapag-Lloyd har valgt to forskellige tilgange med deres dual fuel-flåder.

Ammoniak kan blive vigtigt shipping-brændstof - vil kræve enorm produktion





Foto: Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

Ammoniak, som kan være miljøskadeligt, hvis det ikke håndteres rigtigt, har et kæmpe potentiale som et af fremtidens brændstoffer for shipping. Fra 2028 vil man begynde at se en ordrebog i markedet, forventer forskningscenter.

EU indfører prisloft på russisk olie - men det kan omgås



Foto: PR / Euronav

I den nye sanktionspakke mod Rusland slår EU ned på eksporten af russisk olie til tredjelande trods protester fra lande som Grækenland og Malta. Ifølge EU-Kommissionen er sanktionerne blevet ”vandtætte”, men sanktionsadvokaten Anders Fournais mener, at prisloftet kan omgås.

Norden undgår straf i sag om falske logbøger - årsagen er forældelse

Foto: PR-FOTO

Efter halvandets års efterforskning og vurdering har anklagemyndigheden lukket sagen mod rederiet Norden, der i årevis frem til 2019 fabrikerede falske logbøger, der skulle skjule transporter til Israel. Årsagen er forældelse og manglende beviser, siger anklager.

