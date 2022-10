Norden opjusterer resultatforventninger for femte gang i år

Det er fremgang i Nordens forretningsområder inden for tørlast og produkttank samt en række profitable salg af skibe, der får tørlast- og tankrederiet til at hæve resultatforventningerne for hele 2022.

Det er femte gang i år, at Norden skruer op for resultatforventningerne. Nu estimerer rederiet, at resultatet bliver på 650 til 730 mio. dollar i forhold til en tidligere forventning på 560-640 mio. dollar.