Øget kinesisk dieseleksport lover godt for produkttank forud for EU-sanktioner

Europa får brug for at importere diesel fra nye leverandører næste år, når EU’s sanktioner for raffinerede russiske olieprodukter træder i kraft. En mulig forøgelse af Kinas dieseleksport kan gøre livet lettere for Europa ifølge Bimco.