Ugens bedste historier på ShippingWatch

Jan Dieleman, topchef i Cargill Ocean Transportation, har i år set tørlastraterne falde til næsten 20 gange lavere niveauer, end da de toppede i fjor. Men i tørlastrederiet Clipper Group har man nydt godt af tilgangen af laster fra det pressede containermarked, især i 2021, fortæller rederiets CEO. Imens fortsætter nedkølingen af containermarkedet.

Norsk lovforslag kan være i strid med EØS-aftale

Det europæiske rederiforbund, ECSA, tilslutter sig kritikken fra bekymrede shipping-organisationer over et lovforslag fra den norske regering om, at internationale søfarende skal have samme løn som norske søfolk, når de sejler i norsk farvand eller i norsk økonomisk område. Ifølge ECSA kan forslaget være i strid med international lovgivning.

USA vil indføre kæmpebøder i krænkelsessager

Ny amerikansk shipping-lov er på vej gennem Kongressen. Hvis ”Coast Guard Authorization Act of 2022” vedtages, risikerer rederier som Maersk millionbøder i dollar, hvis de ikke indberetter sager om seksuelle krænkelser eller gør det for sent.

DFDS vinder på produktionsboom i Tyrkiet

Coronapandemien og forsyningskaos har vakt ny appetit på Tyrkiet som produktionsland. Det giver travlhed for speditører og rederier: ”Vores kunder investerer voldsomt i udstyr,” siger DFDS-chef til ShippingWatch.

