Oliepriserne på tilbagetog efter makrobekymringer

Tiltagende bekymringer om økonomisk recession overskygger fredag det kommende Opec+-møde og dyk i dollarindekset og sender oliepriserne en smule nedad.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 88,32 dollar mod 89,19 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,90 dollar mod 82,08 dollar torsdag eftermiddag.

Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og allierede mødes onsdag for at diskutere gruppens produktionsniveau.

Og her fortæller tre kilder til Reuters, at organisationen sammen med allierede medlemslande - kendt som Opec+ - allerede har drøftet en udbudsskæring forud for mødet.

Russisk forslag om stor reduktion i produktion

Tidligere på ugen fortalte en insider også til Reuters, at Rusland muligvis vil foreslå en reduktion på op til 1 mio. tønder om dagen.

Ifølge Edward Moya, senioranalytiker i OANDA, vil det dog ikke sende priserne i vejret, før markedet får en officiel bekræftelse på Opec+’s planer.

- Udsigterne til faldende efterspørgsel efter råolie giver ikke mulighed for stigninger, før energihandlerne er sikre på, at Opec+ vil skære i udbuddet, skriver han i et notat ifølge Reuters.

Sidst Opec+ mødtes, sænkede organisationen sin olieproduktion med 100.000 tønder olie om dagen for at begrænse udbuddet og dermed hæve oliepriserne.

Dog havde gruppen måneden før hævet produktionen med selvsamme 100.000 tønder, efter at USA’s præsident, Joe Biden, tog et smut forbi Saudi-Arabien.

Et kvartal med nedgang

Fredag markerer også sidste dag i september - en måned, der har været særdeles hård for WTI- og Brent-priserne med fald på henholdsvis 9,3 pct. og 8,4 pct.

Tredje kvartal har grundlæggende været præget af nedgang med et fald på 23 pct. for begge benchmark.

