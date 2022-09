Fredriksen er Norges rigeste - formueskat kan være grund til at flere rige flytter ud

Formuerne for Norges 400 rigeste forretningsfolk, hvoraf flere er inden for shipping og offshore-industrien, fortsætter med at vokse, og Norge har det det seneste år fået 37 flere milliardærer opgjort i norske kr.

Samtidig får den norske formueskat skylden for, at flere velhavende nordmænd bosætter sig i udlandet.