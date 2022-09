Prisloft skal få russisk olie til at flyde trods embargo - tankrater fortsætter op

Fremgangen for råolie- og produkttankrederierne, hvoraf flere har leveret rekordhøj indtjening i andet kvartal, fortsætter, da raterne de seneste uger er løftet yderligere på grund af efterspørgslen.

Samtidig er G7-landene blevet enige om at indføre et prisloft, der skal få russisk olie til fortsat at flyde til ikke-EU- og ikke-G7-lande, uden at Rusland får en over-fortjeneste på sin olieeksport.