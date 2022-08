Stort koreansk skibsværft tror på boom i bygning af metanol-drevne skibe

Et af verdens største skibsværfter, Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, forventer et boom i bygning af metanol-drevne skibe over de næste ti år.

Det skyldes, at international miljøregulering vil presse skibsejere og rederier til at bygge skibe, der i højere grad sejler på alternative brændstoffer end de sædvanligvis CO2-udledende, fossile brændstoffer, skriver Financial Times.