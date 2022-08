Svitzer har sparet et tusind ton CO2 ved at sætte farten ned

Det Maersk-opererede slæbebådsrederi Svitzer er med et klimainitiativ lykkedes med at spare 1000 ton CO2 ved at rederiets skibe har sejlet med en maks hastighed på otte knob.

Projektet under navnet ”8 speed initiative” begyndte i slutningen af 2021 for Svitzers britiske aktiviteter, men er siden blevet udvidet til resten af forretningen som en del af rederiets grønne strategi fra maj 2022, skriver Svitzer i en pressemeddelelse.