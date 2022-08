Mikael Skov: EU-sanktioner vil booste efterspørgsel med over 100 MR-skibe

Det høje, glohede produkttankmarked, hvor tankrederierne det seneste kvartal har sejlet rekordindtjening ind, vil nå boom-lignende tilstande i begyndelsen af 2023.

Her vil efterspørgslen efter ton-mile og de i forvejen høje fragtrater tage et ekstra ryk opad, forudser Mikael Skov, CEO i Hafnia, i et interview med ShippingWatch.