Europas behov for kul luner allerede hos rederier som Norden og Ultrabulk

Manglen på gas i de europæiske kraftværker ser i høj grad ud til at blive erstattet af kul, og det kan allerede mærkes tydeligt blandt de store tørlastrederier.

Alene hos Norden er transport af kul gået i vejret med 25 pct. i år, og hos Ultrabulk er man gået i gang med at finkæmme og analysere informationer om de 500 største kraftværker i Europa og Tyrkiet for skabe sig et overblik over et marked, som operatøren venter bliver rigtig stort.