Maersk opfordrer til at sænke farten på grøn rapportering

EU-Kommissionens direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive lægger op til, at store virksomheder som Maersk inden for få år skal rapportere mere end 130 specifikke områder om bl.a. miljø, biodiversitet og diversitet.

Arbejdet med den kommende rapportering er så omfattende, at flere eksperter overfor Børsen beskriver det som et decideret opgør med årtiers tradition for, hvordan europæiske virksomheder har kommunikeret om deres samfundsansvar.

“Der er ingen tvivl om, at vi skal i den her retning. Men mit bedste forslag er, at man bør tage det en smule mere langsomt og fase det mere ind,” siger Lene Serpa, Maersks chef for bæredygtighed og ESG til Børsen.

Maersks bæredygtighedschef kalder det for et “kæmpe skifte” for den finansielle rapportering, at data om bæredygtighed også skal med og f.eks. indgå som en del af ledelsesberetningen, som direktivteksten lægger op til.

