Maersk Supply Service tager næste skridt i elektrisk havnesats

Techselskabet Stillstrom, der ejes af offshorerederiet Maersk Supply Service, tager et endnu et skridt henimod ambitionerne om at at opstille elektriske ladestandere i op mod 100 havne og 50 havvindparker over de næste fem år.

Stillstrom, som blev etableret i januar i år, har indgået en aftale med den skotske havn, Port of Aberdeen, om et såkaldt gennemførlighedsstudie (feasibility) om opstilling af elektriske ladestationer i havnen.