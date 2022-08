Søren Skou til modangreb på skattekritikere: Maersk er ikke en snylter

I et debatindlæg i Politiken går Maersks topchef i rette med CBS-lektor, der kritiserer Maersk for at snylte på samfundet, fordi rederiet betaler en beskeden skat af dets rekordoverskud via den særlige beskatning af rederier.