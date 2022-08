Torms flåde af tankskibe er blevet 258 mio. dollar mere værd på tre måneder

Torm har i løbet af i år skudt syv ældre produkttankskibe af til nye købere, og det skyldes, at priserne for second hand-tankskibe er røget i vejret på et stærkt ophedet produkttankmarked.

De højere skibspriser, der hænger tæt sammen med den meget høje indtjening i produkttank, har også betydet, at værdien af Torms eksisterende flåde af LR- og MR-skibe er vokset kraftigt.