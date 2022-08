Torms CEO: Produkttank vil ligge højt i længere tid - "det er ikke bare et blip"

Produkttankmarkedet er ramt af et indtjeningsboom, som ikke har set sin lige siden i midten af nullerne. Tre faktorer vil være med til, at holde hånden under produkttank i længere tid.

Det siger Jacob Meldgaard, CEO i Torm, i et interview med ShippingWatch oven på et kvartalsregnskab, hvor tankrederiet landede et resultat før skat på 107 mio. dollar på grund af en fordobling af fragtraterne på et hedt tankmarked.