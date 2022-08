Torm lander et plus på 107 mio dollar efter fordobling af TCE-rater

Torm fortsætter med at profitere på opturen inden for produkttank og lander et resultat før skat på 107 mio. dollar i andet kvartal.

Resultatet er ti gange større end de 10,4 mio. dollar, produkttankrederiet tjente i første kvartal og 50 gange større end i samme kvartal sidste år. Her var det 2,4 mio. dollar.