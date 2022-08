DFDS' CEO: "Vi har rigelig kapacitet" til nye opkøb efter historisk kvartalsresultat

Selv om gælden i DFDS er vokset på grund af sidste års milliardopkøb af hollandske HSF Logistics, fosser millionerne ind i rederiet med sådan hast, at de finansielle muskler til nye opkøb er svulmet kraftigt op.

Det viser det nys afsluttede regnskab for andet kvartal, hvor det danske færge- og logistikselskab præsterede et driftsresultat (ebitda) på 1,46 mia. kr.

Det er det bedste ebitda-resultat nogensinde i et kvartal Torben Carlsen, CEO i DFDS

”Det er det bedste ebitda-resultat nogensinde i et kvartal,” siger Torben Carlsen, CEO i DFDS i et interview med ShippingWatch.

DFDS forventer at tjene så mange penge i de kommende måneder, at det finansielle beredskab til f.eks. nye virksomhedsopkøb senest ved udgangen af i år ikke har været større siden 2018.

Her købte DFDS den førende tyrkiske operatør af fragtruter i Middelhavet, U.N. Ro-Ro, der forbinder Tyrkiet med Italien og Frankrig.

Prisen var dengang 950 mio. euro svarende til 7,1 mia. kr.

Når DFDS’ topchef måler på de finansielle opkøbsmuskler, kigger han på den såkaldte leverage - det vil sige DFDS-koncernens samlede rentebærende gæld i forhold til driftsindtjeningen (ebitda).

Gæld vokser men det gør indtjeningen endnu mere

Selv om DFDS’ gæld ved udgangen af andet kvartal i år er vokset 17 pct. til 13,6 mia. kr. i forhold til samme kvartal sidste år - stigningen skyldes primært opkøbet af HSF Logistics - så brager leverage ned, og det øger signifikant DFDS’ muligheder for nye opkøb.

DFDS regner med, at leverage (gælden divideret med ebitda-resultatet) er nået ned i niveauet 2-3 gange inden udgangen af i år. Da 2022 begyndte var leverage på 3,7 gange ebitda-resultatet. Efter andet kvartal er leverage-tallet på 3,3.

”Vi har 3,3 i leverage - og der skal man huske på, at der har vi ikke indtjeningen med fra juli og august, og det vil sige, at når de måneder kommer ind - lad os sige, at fragtmængderne ligger uændrede - så vil vi se, at vi kommer under tre i leverage, siger Torben Carlsen.

”Det vil være for første gang siden 2018, da vi købte op i Tyrkiet.”

Nye virksomhedsopkøb kan være på vej

Torben Carlsen lægger ikke skjul på, at nye opkøb kan være under opsejling.

”Vi vil gerne have et stærkt netværk i Europa - både på færge- og logistiksiden. Der er masser af muligheder for fortsat udbygning af det netværk. Det er vi hele tiden i gang med.”

Så sent som i juli overtog DFDS et mindre logistikselskab i Irland.

DFDS køber irsk logistikselskab

I maj købte DFDS den tyske logistikvirksomhed Primerail, der er specialist i jernbanelogistik, og sidste år overtog DFDS den hollandske logistikvirksomhed HFS Logistics med 1800 ansatte for 2,2 mia. kr.

Derudover købte DFDS i 2021 den mindre virksomhed ICT Logistics med 80 ansatte for 260 mio. kr., og der er rygter om, at det danske færge- og logistikselskab også har et godt øje til vejdivisionen hos sin tyrkiske storkunde Ekol Logistics.

”Vi har godt set rygterne, og det er ikke noget, vi har lavet en fondsbørsmeddelelse på. Det indikerer jo, at såfremt at der er noget om det, så er det på et meget tidligt stadie,” sagde Torben Carlsen til ShippingWatch i sidste måned.

Ekol Logistics blev etableret i 1990 og er ifølge hjemmesiden et integreret logistikselskab, som opererer inden for transport, kontraktlogistik, international handel samt håndtering af told og forsyningskæder.

Vi har ikke konstateret nogen opkøbsemner, hvor vi har tænkt, at det kan vi ikke klare Torben Carlsen, CEO i DFDS

”Det gode resultat betyder, at vores såkaldte leverage er hastigt på vej ned, og det betyder, at vi har god plads til meningsfyldte opkøb, der måtte komme vores vej. Vi har ikke konstateret nogen opkøbsemner, hvor vi har tænkt, at det kan vi ikke klare, fordi vi ikke har penge til det,” siger Torben Carlsen, der dog ikke sætte et præcist beløb på ”krigskassen” til opkøb.

”Vi allokerer en pose penge til mulige opkøb. Vi vurderer ikke, at der er nogen af de selskaber, vi ser på, som vi ikke har råd til, eller hvor der vil være et behov for en kapitalforhøjelse. Vi har rigelig kapacitet.”

Købspriserne er ikke steget

Torben Carlsen afviser, at priserne på logistikselskaber er stigende. Der er andre rederier, som udvider forretningen inden for logistik. Det gælder bl.a. Maersk, CMA CGM og MSC.

”Ikke i de logistikselskaber vi interesserer os for. Her synes jeg, at vi ser nogenlunde stabilitet. Meget afhænger jo af, hvordan udviklingen for selskabet kommer til at blive, så prisen ikke kun er afspejlet i den historiske performance i selskabet.”

”På færgesiden er der relativt få opkøbsemner, og her er det meget afhængigt af, hvor godt det passer ind i vores netværk, og om det bliver konkurrencedygtigt eller ej,” siger Torben Carlsen.

DFDS løfter forventning til omsætning et nyk - stor fremgang i driftsindtjeningen

DFDS-topchef kommenterer opkøbsrygter i Tyrkiet

Finnlines går frem på alle parametre trods sanktioner mod Rusland