Maersk og Hapag-Lloyd slipper billigere i skat - skatteraten er nu under to procent

De store containerrederier, der i disse uger leverer kvartalsregnskaber med rekordindtjening, vil blive mødt af et stigende politisk pres for at bidrage mere til statskasserne i form af øgede skattebetalinger.

Det forudser analysehuset Sea-Intelligence, der har regnet på den såkaldte effektive skatterate for Maersk og Hapag-Lloyd på baggrund af de to store rederiers nyligt offentliggjorte kvartalsregnskaber.