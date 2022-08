Ugens bedste: Maersk i ny optur, tankrederier i turn-around og gang i ukrainsk korneksport

Maersk leverede et rekordregnskab og forventer i år et overskud på mere end en kvart billion kr. Men resultatet har fået kritikere på banen. Tankrederierne går også mærkbart frem, og Ukraine begynder igen at eksportere korn.