Manglen på søfolk er kun blevet værre det seneste år

Det er kun hvert femte år, at den internationale rederiforenings International Chamber of Shipping (ICS) undersøger behovet for søfolk og officerer på skibene, og at der kommer nye kandidater ud i en lind strøm fra skolerne rundt omkring i verden.

For præcis et år siden udkom den seneste rapport fra ICS om industriens mandskabsbehov, og konklusionen var ikke til at tage fejl af: Der var et betydeligt behov for at uddanne flere søfolk og deres chefer på broen, lød det i sommeren 2021.