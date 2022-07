Analytiker: Maersk tager nyt spring fremad og vil fortsætte rekordindtjening i år

Omsætning og driftsindtjening tager et nyt spring fremad i Maersk, når verdens næststørste containerrederi den 3. august offentliggør kvartalsregnskab. Analytiker forventer, at CEO Søren Skou vil opjustere forventninger til et rekordstort driftsresultat.