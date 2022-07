Oliepriserne holder niveauet tirsdag sammenlignet med mandag eftermiddag.

Bekymringer over udsigten til en efterspørgselsdræbende recession og manglende forsyninger er fortsat dominerende faktorer for oliemarkedet.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 105,88 dollar mod 105,71 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 102,35 dollar mod 101,79 dollar mandag eftermiddag.

Oliepriserne er den seneste tid blevet pisket op, da Vestens sanktioner mod russisk råolie og brændstofforsyninger har forstyrret handelsstrømmen til raffinaderier og forbrugere.

Derudover er der bekymringer for, at centralbankernes bestræbelser på at tæmme den stigende inflation, kan udløse en recession, der vil skære kraftigt i efterspørgslen.

Ingen ekstra olie og svag dollar

Den amerikanske præsident Joe Biden drog til Opec-lederen Saudi-Arabien fredag i forhåbningen om at skrue op for olieproduktionen. Men det kunne topleverandøren ikke forsikre om.

”Den underliggende ubalance mellem udbud og efterspørgsel er stram som aldrig før. Oliepriserne kan have toppet, men medmindre vi får en stor overraskelse fra Opec+, ser priserne bestemt ikke ud til at falde væsentligt herefter,” fortæller Jeffrey Halley, senior markedsanalytiker hos OANDA, i et notat til Reuters.

Ifølge Reuters fortæller Warren Patterson, head of commodities strategy hos analysehuset ING, i et notat, at oliemarkedet nu har haft tid til at fordøje besøgets udfald - at det usandsynligt, at Opec og dets allierede, Opec+, kortsigtet vil skrue aggressivt op for produktionen.

Tirsdag er WTI-olien samtidig påvirket af en svagere dollar, der gør den lidt billigere for udenlandske købere.

