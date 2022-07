Stigende brændstofpriser kan føre til større fald i containerrater

De kraftige stigninger i prisen på brændstof kan ikke undgå at have en indflydelse på prisen på containerfragt. Men noget tyder på, at spotraterne er mere negativt påvirket af brændstofprisen, end først antaget.

Spotraterne har nemlig haft en faldende tendens de seneste uger, hvilket ifølge analysehuset Sea-Intelligence ikke længere kun kan forklares af sæsonprægede udviklinger.

Normalvis vil raterne ud af Asien på nuværende tidspunkt være på vej op, hvis de skulle følge sæsonen. Men her spiller brændstofpriserne en rolle, lyder det.

”Hvis brændstofpriserne er stigende, men spotraterne eksempelvis forbliver uændret, er den underliggende fragtrate uden bunkerprisen i virkeligheden faldende,” skriver Sea-Intelligence.

Derfor konkluderer Sea-Intelligence, at spotraterne i virkeligheden er svagere, end hvad de ser ud til i de forskellige indekser, fordi prisen på olie er steget markant.

For Asien-Europa-ruterne er spotraterne i virkeligheden faldet 250 dollar pr. FFE sammenlignet med begyndelsen på 2022, vurderer analysehuset.

På ruterne over Stillehavet er spotraterne dykket med 200 dollar pr. FFE til den amerikanske vestkyst og med omkring 400 dollar pr. FFE til den amerikanske østkyst.

Containerrater fra Kina til Los Angeles fortsætter ned

Bunker-volumener faldt i første kvartal - priserne er skudt i vejret