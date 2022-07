Biden nedsætter krise-udvalg til løsning af logistik-konflikt i USA

Den amerikanske præsident Joe Biden har med virkning fra mandag den 18. juli nedsat et slags kriseudvalg, der skal løsne op for en to år gammel tvist i de amerikanske forsyningskæder mellem jernbaneselskaber og fagforeningerne.

En tvist, som også sætter tydelige spor i containerhavnene, der er proppet med uafhentede containere.