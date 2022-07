Rederierne træder på bremsen og bestiller markant færre skibe - med én undtagelse

Antallet af nye skibsordrer er dykket med over en tredjedel i første halvår, men et skibssegment tredobler ordrerne. Omkostningerne til at bygge skibe fortsætter op, viser analyse, VesselsValue har udarbejdet for ShippingWatch.