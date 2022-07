Sydkoreansk værftsgigant er hårdt ramt af krigen i Ukraine

Den sydkoreanske værftsgruppe Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), som i forvejen er økonomisk presset, er aktuelt ramt af ordreaflysninger og strejkende værftsarbejdere, og det har fået DSME’s topchef til at erklære, at værftet befinder sig i en form for nødtilstand.

Situationen for DSME er ifølge Park Du-seon, CEO i DSME, blevet alvorligt forværret det seneste stykke tid. Der er flere årsager til problemerne.