Comeback til kul skaber ny trend i tørlast: "Det er uheldigt for klimaet, men det er nødvendigt lige nu"

Energikrisen i Europa med ekstremt høje priser og mangel på naturgas har skabt helt ny efterspørgsel efter kul til Tyskland og det øvrige Europa, som også er ny for tørlastrederier som Lauritzen, Ultrabulk og Golden Ocean.

Det er en kombination af meget høje gaspriser og reducerede leverancer af naturgas fra Rusland til især Tyskland, som har fået Tyskland og andre europæiske lande til at øge forbruget at kul som midlertidig erstatning for gas.