LNG-rederier er nervøse for stigende skibspriser

Prisen på nye LNG-skibe er braget i vejret, og for Flex LNG har det bl.a. betydet, at rederiet har trukket sig ud af markedet for nye skibe. Det fortalte Flex-chefen til shippingkonference i New York, hvor han også kunne løfte sløret for nye langvarige charter-aftaler.