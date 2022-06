MSC overvejer majoritetspost i Global Ports Holding

Mediterranean Shipping Company (MSC) overvejer at købe en majoritetspost i havneoperatøren Global Ports Holding.

Det oplyser kilder til Bloomberg News.

MSC, der er verdens største containerrederi, har afholdt indledende forhandlinger med Global Ports, der ejes af den tyrkiske forretningsmand Mehmet Kutman.

Global Ports ejer 26 havne i 14 lande og er efterhånden kommet til hægterne igen oven på nedlukningerne og rejserestriktioner under covid-19.

Forhandlingerne er fortsat i gang på et indledende stadie, og der er derfor ingen garanti for et bud fra MSC, siger kilderne.

Hverken MSC, Global Ports eller en talsmand for Mehmet Kutman har ønsket at kommentere rygterne.

MSC har siden pandemien været på opkøbstogt, hvilket har medført opkøb af afrikanske Bollore for 5,7 mia. euro, mens der er planer om at købe en aktiepost i den italienske færgeoperator Moby samt et fælles bud med Deutsche Lufthansa om at købe ITA Airways.

Global Ports Holding har ifølge Bloomberg News en markedsværdi på omkring 53 mio. pund - svarende til 456 mio. kr. - efter at selskabet over de seneste 12 måneder er faldet med mere end en tredjedel.

Samtidig havde havneoperatøren med udgangen af marts en gæld på 435 mio. dollar.

Aktien i Global Ports falder onsdag eftermiddag 1,0 pct. til 89,79 pence på børsen i London.

