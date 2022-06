Kvinde sagsøger Maersk: "Jeg vil have retfærdighed, men jeg vil også have forandring"

I et blogindlæg fortalte en amerikansk kvinde sidste år om en voldtægt på Maersk-skib. Nu står hun frem med navn og har sammen med en anden kvinde sagsøgt Maersk for ikke at have gjort nok for at beskytte dem mod seksuelle krænkelser. ShippingWatch har interviewet hende.