Cadeler indgår aftale med Vestas om 64 havvindmøller

Det danske vindrederi Cadeler har indgået en kontrakt med Vestas om at transportere og installere vindmølleproducentens 64 havvindmøller.

Det oplyser Cadeler i en pressemeddelelse.

De 64 vindmøller har hver en kapacitet på 15 MW og skal indgå i He-Dreith-parken i den tyske del af Nordsøen. Til formålet vil Cadeler benytte et af sine O-klasse skibe, der vil projektets påbegyndelse vil have en løftekapacitet på 1600 tons.

Projektet ventes afsluttet ved udgangen af 2025.

”Dette projekt bygger videre på det positive samarbejde, vi har haft med Vestas gennem mange år. Vi glæder os til at tage vores nye kraner i brug, når vi installerer vindturbiner af disse rekorddimensioner. Samtidig demonstrerer leverancen den omfattende knowhow og erfaring, vi stiller til rådighed onshore og offshore, samt den overlegne kapacitet på vores opgraderede O-klasse skibe. Vi ser frem til atter at samarbejde med Vestas om et state-of-the-art projekt,” siger adm. direktør i Cadeler, Mikkel Gleerup, ifølge meddelelsen.