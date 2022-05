Opec overvejer at suspendere Rusland fra produktionsaftale

Flere Opec-lande overvejer nu at suspendere Ruslands deltagelse i den produktionsaftale, som er indgået via Opec+-gruppen.

Det erfarer The Wall Street Journal fra unavngivne Opec-delegerede.

De internationale sanktioner mod Rusland efter dets invasion af Ukraine - senest med EU’s beslutning mandag om at indføre et forbud mod størstedelen af russisk olieimport - er begyndt at undergrave Ruslands evne til at producere olie til det globale marked, og en suspendering vil potentielt gøre det muligt for andre lande i gruppen at øge produktionen i stedet.

Især Saudi Arabien og De Forenede¨Arabiske Emirater har evnen til hurtigt at pumpe betydeligt mere olie op, hvilket blandt andet USA flere gange har opfordret til, efter at olieprisen er gået markant forbi 100 dollar per tønde og dermed har sparket yderligere til den i forvejen tårnhøje inflation.

Rusland aftalte sidste år, at det ville producere mere olie i 2022 end i 2021, men prognoserne peger nu mod et fald i landets leverancer på 8 pct. i år.

Opecs 13 medlemslande mødes senere på ugen, torsdag, med de andre 10 lande i Opec+-gruppen, og her ventes det, at landene vil godkende en allerede planlagt produktionsforhøjelse på knap 425.000 tønder olie om dagen.

Prisen på råolie i USA faldt efter artiklen fra The Wall Street Journal fra omkring 117,50 dollar per tønde til senest 115,44 dollar.