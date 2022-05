Hapag-Lloyd stoler på sine lange kontrakter – også når containermarkedet falder

Selv om udviklingen verdensøkonomien er ekstra svær at spå om i år med corona, flaskehalse, inflation og krig, er Hapag-Lloyd-topchef Rolf Habben Jansen ikke længere i tvivl om, at containermarkedet har toppet og nu har kurs mod en normalisering.

Containerraterne har været for støt nedadgående i flere måneder, den globale økonomiske vækst er under pres, og meget tyder på, at mere normale tilstande vil begynde at indfinde sig på markedet i løbet af andet halvår.