Vestens nej til Rusland får Meldgaard til at spå langvarig optur i tank

På blot få uger er der sket en markant forvandling i tankmarkedet, hvor en længerevarende nedtur netop er skiftet ud med de højeste rater i årevis.

Hvor 2021 kastede underskud af sig på stribe hos tankrederierne, har særligt slutningen af første kvartal og de senere uger sat et nyt niveau. Det gælder også for Torm, som onsdag fremlagde sit regnskab for årets første tre måneder.