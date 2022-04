Hapag-Lloyd opjusterer med 2,5 mia. dollar

Hapag-Lloyd, A.P.Møller-Mærsks tyske containerkonkurrent, har torsdag også opjusteret sine forventninger.

Prognosen for driften et torsdag blevet løftet med 2,5 mia. dollar til et EBITDA-resultat på 14,5-16,5 mia. dollar, mens EBIT ses lande i 12,5-14,5 mia. dollar.

Samtidig kom det tyske rederi med foreløbige tal fra første kvartal, hvor EBITDA og EBIT landede på henholdsvis 5,3 og 4,8 mia. dollar. I samme periode af 2021 var overskuddet på de to poster på henholdsvis 1,9 og 1,5 mia. dollar.

Den samlede fragtvolumen var på omtrent 3 mio. 20-fods-containere, TEU, hvilket var stort set uændret på årsbasis, men fragtraterne var cirka 80 pct. højere end året før.

Hapag-LLoyds aktie steg torsdag efter meldingen med 7,8 pct.

Tidligere på ugen opjusterede Mærsk også sine forventninger, med 6 mia. dollar, til et EBITDA-resultat i 2022 på 30 mia. dollar.

DSV opjusterer forventningerne efter stor fremgang i første kvartal

Store logistikselskaber venter at høje rater vil sende indtjening til vejrs trods usikkert 2022

Kuehne + Nagel venter årsresultat på linje med 2021