Total Energies kan have gjort rekordfund

Da den franske oliekæmpe Total Energies i søndags skulle beskrive sit seneste større oliefund, blev det klassificeret som ”væsentligt”. Men Venus-prospektet, som blev boret syd for Namibia, kan vise sig at være noget mere interessant end som så.

Ifølge mediet Upstream Online kan der i hvert fald være tale om det største dybvandsfund, der nogensinde er blevet gjort. I dag topper det brasilianske Buzos-fund den liste med en mængde på 11,3 mia. tønder indvindbare olieækvivalenter.

Total Energies har endnu ikke selv oplyst, hvor stor volumen det afrikanske fund kan omfatte. Den omkringliggende blok dækker et område på cirka 8.215 kvadratkilometer.

”Fundet offshore i Namibia og de meget lovende første resultater bekræfter potentialet i Orange Basin, hvori Total Energies ejer en vigtig andel i både Namibia og Sydafrika,” siger Kevin McLachlan, Total Energies’ vicedirektør for efterforskning, i en meddelelse.

Han fortæller videre, at der er ved at blive gjort klar til at bore appraisal-brønde. De skal klarlægge, hvorvidt - og i hvilket omfang - fundet måtte være kommercielt.

Foruden Total Energies – som er operatør i blokken med en andel på 40 pct. – ejer Qatar Energy 30 pct., Impact Oil and Gas 20 pct. og Namcor 10 pct.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

