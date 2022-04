Maersk Drilling sælger rig for 42,5 mio dollar

Boreselskabet Maersk Drilling sælger en jack-up rig for 42,5 mio. dollar kontant, hvilket svarer til lige knap 300 mio. kr.

Det oplyser selskabet onsdag morgen.

Riggen Maersk Convincer er lige nu i arbejde for Shell ud for Brunei Darussalam i Sydøstasien. Arbejdet ventes at blive afsluttet i august 2022, men senest 15. september. Herefter vil riggen blive leveret til køberen, der er det egyptiske selskab Ades.

Aftalen er betinget af de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Når handlen er afsluttet, består Maersk Drillings flåde af ti jack-up rigge og otte flyderigge. Aftalen ændrer ikke på selskabets forventninger til året.

