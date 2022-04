Glencore er tavs om hovedrolle i sag om forurenet bunkerolie

Glencore, der beskyldes af MPA i Singapore for at stå bag leverancer af forurenet bunkerolie til 200 skibe, afviser at kommentere sagen. Bunkerorganisationen IBIA opfordrer sine medlemmer til at spore den forurenede bunkerolie. Shippingselskab hårdt ramt.