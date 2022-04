Olielagre steg i sidste uge

De amerikanske råolielagre steg med 2421 mio. tønder i den forgangne uge, viser en opgørelse fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag.

Økonomerne havde ventet et fald på 2183 mio. tønder, viser tal fra Bloomberg.

For lagrene af benzin var der tale om et fald på 2041 mio. tønder. Her var der ventet et minus på 201.780 tønder.

De amerikanske lagre af destillater steg med 771.000 tønder mod et ventet fald på 598.000 tønder.

EU-præsident: Russisk olie og gas vil snart skulle sanktioneres

USA øger olieudbuddet og presser prisen under 100 dollar

Sanktioner mod Rusland og øget oliereserve ryster oliepriserne