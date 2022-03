Desmi Ocean Guard lander plus for tredje år i træk

Den nordjyske leverandør Desmi Ocean Guard nyder godt af, at rederierne i disse år har travlt med at få ballastvandsystemer ombord på deres skibe for at leve op til skærpede miljøregler.

Selskabet, der er den del af den nordjyske pumpeproducent Desmi, kan således for tredje år i træk præsentere sorte tal på bundlinjen med et plus på knap 55 mio. kr. før skat for 2021, hvilket er en væsentlig fremgang fra 33,8 mio. kr. året før.