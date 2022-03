Maersks brændstofregning kan stige voldsomt i 2022

Prisen på olie og skibsbrændstof er sendt på himmelflugt efter Ruslands invasion af Ukraine, og det kan få betydning for både omkostninger og forventningerne til året hos containerrederiet A.P. Møller-Mærsk, der råder over en flåde på lige over 700 ejede og lejede skibe.

Ifølge Sydbank kan Maersks brændstofregning løbe op i omegnen af 9 mia. dollar i 2022, hvis de nuværende høje niveauer fortsætter, viser beregninger fra senioranalytiker Mikkel Emil Jensen.

I 2021 var regningen 5,4 mia. dollar, og det svarer dermed til en potentiel stigning på 66 pct.

”Der er ingen tvivl om, at analytikerne skal hæve deres estimater for brændstofregningen markant sammenlignet med sidst, hvor der er blevet indsamlet estimater,” siger Mikkel Emil Jensen til MarketWire.

Brændstofpriser følger olieprisen op

Hvad det i sidste ende kommer til at betyde for Maersk, afhænger dog først og fremmest af, hvor længe de høje olie- og brændstofpriser holder ved.

Dernæst er jokeren, i hvor høj grad Maersk kan lykkes med at sende regningen videre til de kunder, der i forvejen er pressede over at skulle betale enorme summer for deres fragtløsninger, efter at coronapandemien i mere end et år har skubbet priserne op.

Sidste år betalte rederiet i gennemsnit 484 dollar per ton brændstof. Hvis den nuværende høje pris varer ved, forventer Mikkel Emil Jensen, at Maersk i gennemsnit skal betale 300 dollar mere per ton i år. Det er vel at mærke efter, at langt størstedelen af regningen er sendt videre til kunderne, uddyber han.

Det vil påvirke driftsindtjeningen (EBIDTA) negativt med 1500 mio. dollar.

”Højere brændstofpriser trækker naturligvis indtjeningen ned. Omvendt har vi så de nye nedlukninger i Kina i Shenzhen-området, som genstarter det forsyningskaos, der spreder sig som ringe i vandet. Det er allerede svært at sikre den rette mængde kapacitet på rette tid og på rette sted, og når der så sker nye forstyrrelser, så forstærkes udfordringerne på logistikmarkedet, siger han.

Containerindekset SCFI har senest vist et fald i spotraterne på 2,3 pct., og det var tiende uge med fald i streg.

”Selvom fragtraterne er faldet lidt på det seneste, så kan vi godt komme til at se nu, at de vil falde i mindre grad eller måske endda stige, og det vil kompensere for de stigende udgifter til brændstof,” vurderer analytikeren.

”De tjener penge som aldrig før, så selvom brændstofregningen stiger, så vil det ikke have så voldsom samlet effekt på indtjeningen, som det ellers historisk har haft for rederierne,” siger Mikkel Emil Jensen.

Kan sende regning videre

Overordnet set er det dog mest sandsynligt, at Maersk vil komme uden om udfordringen ved at sende så stor en bid af regningen videre til kunderne, som muligt. Det sker blandt andet gennem et tillæg under navnet BAF, som er knyttet til de lange kontrakter, og som justerer fragtpriserne efter udsving i brændstofpriserne.

Maersk har aktuelt op mod 70 pct. af sine kunder og fragter på lange kontrakter og er dermed i høj grad dækket ind.

Koncernen oplyser til MarketWire, at BAF normalt bliver justeret hvert kvartal med udgangspunkt i den aktuelle markedspris baseret på referenceperioden i det foregående kvartal.

”BAF er et kontraktuelt ekstratillæg, der reflekterer bevægelserne i bunkerprisen – både når de går op og ned,” skriver Maersk til spørgsmålet om, hvorvidt krigen i Ukraine har givet anledning til ændringer.

Stigningerne i brændstofpriserne slår normalt først igennem i omkostningerne med nogle ugers forsinkelse.

