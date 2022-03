Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Holdningen til Rusland deler tankrederne



Norden, Torm og Maersk Tankers har sagt fra til ny forretning efter Ruslands invasion i Ukraine. Hafnias CEO Mikael Skov siger, at rederiet følger de internationale regler og ikke er klogere end politikerne.

Hafnia om Ruslands-forretninger: ”Vi overholder retningslinjer til punkt og prikke”





Lauritzen Bulkers afviser russiske kunder

Lauritzen-topchef Niels Josefsen | Foto: Carsten Lundager/Lauritzen Bulkers

Lauritzen Bulkers har afvist russiske kunder, fordi de er sanktioneret efter Ruslands invasion i Ukraine. Men landene vurderer sanktioner forskelligt, og derfor frygter den danske tørlastoperatør for modkrav, siger topchef til ShippingWatch. Ugen bød også på regnskab fra det tyske havneselskab HHLA, der ejer en containerterminal i den ukrainske havneby Odessa. Den ventes at forblive lukket en rum tid endnu.



Lauritzen Bulkers afviser russiske kunder - men frygter modkrav

Krigen i Ukraine skaber stor usikkerhed for HHLA

Storbritannien går i EU’s fodspor og forbyder handel med Sovcomflot





P&O Ferries får krads kritik for massefyringer

Foto: Peter Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix

Færgerederiet P&O Ferries’ beslutning om at fyre 800 ansatte med øjeblikkelig virkning har mødt stærk kritik fra omverdenen. Rederiet har erkendt regelbrud ved afskedigelser, og britisk transportminister har opfordret færgerederiets topchef til at gå af.

Britisk transportminister om udskældt P&O-chef: Han bør gå af

P&O Ferries erkender regelbrud ved afskedigelser

P&O anklages for at bryde loven med massefyring





European Energy skal bruge milliarder for at realisere Maersk-projekt

Foto: Maersk

Det kan komme til at kræve et tocifret milliardbeløb i kroner, hvis danske European Energy skal leve op til sin aftale med Maersk om levering af 300.000 ton metanol fra 2025. ”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har meget travlt,” siger Ptx-chef til ShippingWatch.

Maersk-aftale kræver tocifret milliardbeløb at føre ud i livet for European Energy





Maersk-chef nedtoner effekt af kinesiske havnelukninger

Foto: Renate Beense

Mens DSV og Hapag-Lloyd er bekymrede for nye havnenedlukninger i Kina, er Maersk mere optimistisk. Kina vil gå langt for at undgå nedlukninger, vurderede Maersk-chef Anne-Sophie Zerlang Karlsen i denne uge i interview med ShippingWatch. ”Til vores store overraskelse virker havnene faktisk ret upåklageligt lige nu”.

Maersk-chef nedtoner corona-nedlukninger i Kina: Havne fungerer ”ret upåklageligt”

Maersk vil forsøge at scenarie-planlægge mod det uventede





Transportselskaber vejer tungt i investors klimaregnskab

Foto: DSV Panalpina

Maersk står for knap halvdelen af CO2-udslippet i ATP’s danske aktiebeholdning, og pensionsselskabet kunne nemt sænke sit klimaaftryk ved at sælge ud af aktier i såvel det danske rederi som DSV. Sådan lød det på generalforsamlinger, hvor ATP dog gav opbakning til selskabernes klimaplaner.

DSV og Maersk vejer tungt i klimaregnskabet hos ATP





