HMM sætter navn på ny topchef

Containerrederiet HMM sætter navn på sin næste CEO i form af Kyung-bae Kim, der er indstillet til at tage over på posten.

HMM fremhæver, at den den kommende topchef har tidligere stået i spidsen for logistikselskabet Hyundai Glovis og anses ifølge HMM for værende en ”logistikekspert, der har ledet den stabile vækst af Hyundai Glovis, mens han fungerede som selskabets CEO i omkring ni år.”