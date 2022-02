Hårde odds for Maersks grønne brændstof – kan blive en mangelvare

Danmarks suverænt største CO2-forurener, A.P. Møller-Mærsk, har satset flere milliarder kr. på nye skibe, der skal sejle på grøn metanol.

Nu advarer Klimarådet i en ny rapport om, at metanol kan blive en mangelvare.

Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.

Danske Maersk har foreløbigt investeret mellem 10 til 15 mia. kr. i 13 nye containerskibe, der skal gøre brug af det grønne brændstof metanol, der produceres på biogent kulstof.

Ifølge regeringens ekspertorgan Klimarådet vil biogent kulstof dog blive en mangelvare globalt set og derfor er metanol en begrænset ressource på sigt.

På trods af rådets nye advarsler, har Mærsk ikke planer om at droppe satsningen på det grønne brændstof, da alternativer endnu ikke kan anvendes til skibsfart.

”Vi står med en klimaudfordring, og vi ønsker ikke at lade en mulig fremtidig prioriteringsdiskussion afholde os fra at handle nu. Der er behov for at gå direkte til klimaneutrale brændstoffer nu for at bekæmpe klimakrisen og for at nå vores målsætning om at blive klimaneutrale i 2040,” siger Morten Bo Christiansen, der er klimachef hos Mærsk, til Jyllands-Posten Erhverv.

Klimaforskerne fra Klimarådet påpeger, at shippingindustrien bør satse på grøn ammoniak på længere sigt, da det kan produceres uden brug af biogent kulstof, skriver Jyllands-Posten Erhverv.

