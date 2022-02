Anglo-Eastern er klar til at trække opgaver ud af Ukraine og udskifte søfolk

Endnu et af verdens største ship management selskaber, Hongkong-baserede Anglo-Eastern, er i færd med at forberede sig på, at Ukraine, hvor en god del af verdens søfolk og officerer kommer fra, går en uvis fremtid møde.

I går kunne ShippingWatch fortælle om de overvejelser, man gør sig i V.Group, og det var inden, de russiske styrker torsdag morgen rykkede ind i Ukraine og iværksatte bombardementer af hovedbyerne og strategisk områder som havne ved Sortehavet.