Ugens bedste historier på ShippingWatch

Robert Uggla får toppost i Maersk

Efter at have været en del af bestyrelsen siden 2014 tager Mærsk-arvingen Robert Mærsk Uggla over som formand for A.P. Møller-Maersk. Uggla skal formelt vælges på Maersks generalforsamling til marts, hvor nuværende formand Jim Hagemann Snabe og næstformand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla udtræder.

Den 43-årige kommende formand er stille og roligt blevet kørt i stilling til at overtage en toppost i Maersk, og ugens udmelding betragtes som den største ”ikke-nyhed” i branchen. Grøn omstilling, indtog i logistik og et kommende generationsskifte i ledelsen står som tre store søjler, der kommer til at fylde for den nye formand.

Danmark trækker Esbern Snare hjem

Foto: Marthe Brendefur/AFP/Ritzau Scanpix

Fregatten Esbern Snare trækkes hjem fra Guineabugten og vil indgå i det forhøjede beredskab, som Nato har bedt Danmark bidrage til i forbindelse med konflikten i og omkring Ukraine. Fregatten har siden efteråret været på mission i Guineabugten for at skabe sikkerhed for danske og udenlandske handelsskibe, der har været plaget af piratangreb. Danske Rederier kalder fregattens tilstedeværelse for ”en kæmpe succes”.

Ukraine-konflikt får Danmark til at kalde fregat hjem fra piratjagt





Shippingselskaber følger situationen i Ukraine

Foto: PR / J. Lauritzen

Også i shippingindustrien følges den højspændte situation om Ukraine tæt.

Det tyske selskab HHLA, der ejer en terminalen i den ukrainske havneby Odessa, overvåger situationen tæt, Lauritzen Bulkers frygter for sanktioner ved en optrappet krise, og Maersk har et beredskab klart, lød det til ShippingWatch.

Medie: Statsejet ejer forbereder salg af DB Schenker

Foto: Marvin Ibo G'ng'r/AP/Ritzau Scanpix

Deutsche Bahn forbereder ifølge Bloomberg News et salg eller børsnotering af DB Schenker, og prisen skulle ifølge mediets kilder være på cirka 20 mia. euro. DSV er flere gange blevet nævnt som en mulig køber. Andre logistikselskaber kan dog også blande sig, skriver Bloomberg.





Rekordregnskaber fra tørlastrederier

Tørlastrederiet Golden Ocean er ifølge topchef Ulrik Andersen kørt i stilling til at udnytte en længerevarende optur, fortalte han i denne uge til ShippingWatch. | Foto: Golden Ocean

Store tørlastrederier som Golden Ocean, Star Bulk og Western Bulk præsenterede i denne uge rekordoverskud efter et stærkt år for tørlast, som sendte raterne til vejrs især i efteråret. Sidstnævnte venter et mere afdæmpet 2022.

Golden Ocean er kørt i stilling til at høste millioner i ”modent tørlastmarked”

Western Bulk forventer mere afdæmpet 2022 efter rekordår

Golden Ocean runder halv milliard dollar i plus i bedste år nogensinde

Star Bulks overskud rundede 300 mio dollar i gylden afslutning på 2021 for tørlast





